Онкологи из центра Блохина получили выговоры после жалоб на новое руководство

Как рассказал сайту «МБХ Медиа» один из сотрудников Георгий Менткевич, он в частности получил замечание за «неэтичное поведение».

Накануне врачи НИИ детской онкологии и гематологии пригрозили увольнением, мотивировав это тем, что новое руководство «дестабилизирует работу всей службы». Также они пожаловались на условия содержания пациентов.

В онкоцентре агентству ТАСС сказали, что ни одного заявления об увольнении в отдел кадров не поступило. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации.