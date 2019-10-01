Распущенный президентом Перу парламент отказался подчиниться и объявил об отстранении главы государства

Как говорится в заявлении Конгресса, к присяге приведена вице-президент Мерседес Араос. За несколько часов до этого Мартин Вискарра объявил о роспуске законодательного органа. Это произошло из-за разногласий между правительством и парламентом по поводу выбора членов Конституционного суда. Президент пообещал распустить Конгресс в том случае, если он проголосует за кандидатов в КС до решения вопроса о доверии исполнительной власти, однако конгрессмены поступили по-своему.