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06:16, 01 октября 2019

Мосгорсуд пожаловался на травлю судьи в связи с приговором актеру Павлу Устинову

Как говорится в сообщении пресс-службы, некоторые публикации в СМИ, связанные с этим делом, можно рассматривать как вмешательство в правосудие. Ранее судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко назначил Устинову 3,5 года колонии по обвинению в насилии над сотрудником Росгвардии. Накануне приговор был пересмотрен – актер получил один год условно. Это произошло после большой общественной кампании в поддержку фигурантов так называемого «московского дела» и в частности Устинова. Его адвокаты намерены пожаловаться на Криворучко в квалификационную коллегию судей.



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