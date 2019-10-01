Мосгорсуд пожаловался на травлю судьи в связи с приговором актеру Павлу Устинову

Как говорится в сообщении пресс-службы, некоторые публикации в СМИ, связанные с этим делом, можно рассматривать как вмешательство в правосудие. Ранее судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко назначил Устинову 3,5 года колонии по обвинению в насилии над сотрудником Росгвардии. Накануне приговор был пересмотрен – актер получил один год условно. Это произошло после большой общественной кампании в поддержку фигурантов так называемого «московского дела» и в частности Устинова. Его адвокаты намерены пожаловаться на Криворучко в квалификационную коллегию судей.