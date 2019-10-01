Белоруссия не видит смысла в появлении российской военной базы на своей территории

Как сказал в интервью РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей, наличие военного объекта вряд ли способствовало бы укреплению стабильности в регионе. Он отметил, что незачем размещать на территории Белоруссии военно-воздушную базу в то время, как развитие ракетных технологий позволяет «за считанные минуты достичь другого континента».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в разговоре с «Коммерсантом» назвал отказ Минска неприятным эпизодом.