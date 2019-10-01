Сегодня в Японии стартует Кубок мира по волейболу среди мужских команд

Среди участников турнира – и сборная России.

Вслед за женским Кубком мира, в котором российская команда, напомню, завоевала бронзовые награды, в Японии стартует и мужской турнир. Регламент соревнований аналогичный -12 команд проведут круговой турнир. По итогам которого и будут определены победитель и призеры.

Стоит отметить, что по сравнению с недавним Чемпионатом Европы, на Кубке Мира сыграет практически новая команда. Туомас Самельвуо оставил неизменной лишь линию либеро. Сыграют в Японии также блокирующий Иван Яколев и доигровщики Карпухов и Семышев, которые, впрочем, на ЕВРО практически не имели игровой практики. Ранее Российские волейболисты дважды становилась обладателями Кубка мира. Последний раз в 2011-м году.

Свой первый матч на нынешнем турнире наша команда проведет сегодня против сборной Ирана.