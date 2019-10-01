Плавбаза «Петр Житников» на которой был потушен пожар, направится в порт Находка

Огонь на судне не удавалось погасить больше недели. Возгорание произошло в консервном цехе. В результате происшествия почти 400 рыбаков были эвакуированы на остров Шикотан. Небольшая часть экипажа, которая осталась на плавучей базе, выполняла роль аварийной команды. Пожар удалось локализовать спустя два дня, однако позже на судне произошел взрыв. Сможет ли оно само добраться до порта, или для этого потребуется помощь буксира, пока неизвестно.