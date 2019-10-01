В Минске считают бессмысленным создание российской военной базы на территории Белоруссии

На повестке двусторонних отношений этот вопрос не стоит – рассказал РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей. По его словам, эта позиция никак не связана с мнением европейских соседей. Руководство страны принимает решения, в соответствии только лишь с национальными интересами – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее в интервью «Коммерсанту» его российский коллега Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Минска в размещении военной базы. В прессу попала информация о том, что планы по ее созданию якобы рассматривались еще несколько лет назад.