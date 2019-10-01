Российский футбольный союз создал департамент для защиты от договорных матчей

Как говорится на сайте организации, новое подразделение будет анализировать информацию, полученную от букмекеров, и заниматься профилактикой и предупреждением попыток повлиять на результат игр.

Решение о создании департамента было принято после скандального матча в ПФЛ – третьем по силе футбольном дивизионе. Договорной была признана встреча между командами «Чайка» и «Черноморец», прошедшая в мае. Главного тренера «Черноморца» дисквалифицировали на год, а трех защитников отстранили от игр на три года.