Штат управлений ГИБДД в регионах сократят на две тысячи сотрудников

По информации телеграм-канала «Омбудсмен полиции» это будет сделано в соответствии с уже готовым приказом МВД. Согласно документу, штат сократят за счет незамещенных должностей руководящего состава. Это обосновывается нуждами территориальных органов МВД по вопросам миграции.

В начале прошлого года в Госавтоинспекции уже было сокращено 5 тысяч сотрудников. Глава ГИБДД тогда пояснил, что людей не уволили, а перевели в другие подразделения полиции.