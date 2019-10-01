Конгресс США требует от личного юриста Дональда Трампа документы о разговорах американского и украинского президентов

Как пишет сайт «Аксиос» до середины октября Рудольф Джулиани должен предоставить все материалы, включая записи телефонных бесед, электронные письма, смс-сообщения и прочее. Как говорится в письме комитета Палаты представителей, который ведет расследование в рамках процедуры импичмента, от адвоката требуется все, что может относиться к попыткам Трампа оказать давление на Киев с целью повлиять на грядущие выборы.

Ранее информатор спецслужб рассказал о том, что глава Белого дома просил украинского коллегу обеспечить расследование деятельности сына Джо Байдена на Украине. Самого Байдена называют потенциально одним из главных соперников Трампа на президентских выборах.