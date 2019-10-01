В Москве сегодня простятся с режиссером Марком Захаровым

Гражданская панихида пройдет в театре «Ленком». Начало в 11:00. После этого бывшего художественного руководителя театра похоронят на Новодевичьем кладбище.

Захаров возглавил «Ленком» в 1973 году, а до этого был режиссером Московского театра сатиры. На его счету около полусотни спектаклей. Он также широко известен своими фильмами, в числе которых «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви».

Захаров скончался в прошлую субботу на 86 году жизни.