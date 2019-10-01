PayPal станет первой иностранной компанией, получившей китайскую платежную лицензию

Это даст сервису доступ на местный рынок. Как отмечает «Коммерсант», власти КНР открыли эту возможность для компаний из-за границы еще два года назад, однако до сих пор ни одна из них не получила разрешение на деятельность на территории Китая, включая Visa и MasterCard. Однако этот сегмент является чрезвычайно привлекательным для бизнеса. Один только рынок мобильных платежей, по прогнозам, в ближайшие годы здесь вырастет почти до 100 миллиардов долларов.