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03:03, 01 октября 2019

Президент Перу решил распустить парламент

Видеообращение главы государства транслировалось в Фейсбуке. По выражению Мартина Вискарры, эта чрезвычайная мера позволит гражданам посредством голосования выразить свою позицию на выборах и определить будущее страны.
Накануне на рассмотрение Конгресса был вынесен вопрос о доверии правительству. Это произошло из-за разногласий между исполнительной властью и законодательным органом по поводу выбора членов Конституционного суда. Президент пообещал распустить парламент в том случае, если он проголосует за кандидатов в КС до решения вопроса о доверии, однако конгрессмены поступили по-своему.
Как стало известно только что, парламент выразил доверие правительству, пока глава страны объявлял о его роспуске.



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