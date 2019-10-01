Президент Перу решил распустить парламент

Видеообращение главы государства транслировалось в Фейсбуке. По выражению Мартина Вискарры, эта чрезвычайная мера позволит гражданам посредством голосования выразить свою позицию на выборах и определить будущее страны.

Накануне на рассмотрение Конгресса был вынесен вопрос о доверии правительству. Это произошло из-за разногласий между исполнительной властью и законодательным органом по поводу выбора членов Конституционного суда. Президент пообещал распустить парламент в том случае, если он проголосует за кандидатов в КС до решения вопроса о доверии, однако конгрессмены поступили по-своему.

Как стало известно только что, парламент выразил доверие правительству, пока глава страны объявлял о его роспуске.