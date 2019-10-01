«Роскосмос» в следующем году сократит число пилотируемых запусков к МКС

Впервые с 2009 на Международную космическую станцию отправятся не четыре «Союза», а два. Это, как сообщает РИА Новости, следует из материалов дочерней страховой компании госкорпорации. Впрочем, количество транспортных кораблей останется прежним.

Россия остается единственной страной, доставляющей пилотируемый миссии на орбиту. Однако в США для этих целей уже разработаны новые аппараты от компаний SpaceX и Boeing. Сейчас «Роскосмос» и НАСА ведут переговоры о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на кораблях двух стран.