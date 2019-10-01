Футбольный клуб «Ахмат» возглавил Игорь Шалимов.

О новом тренере команды руководство объявило вскоре после отставки Рашида Рахимова. Кадровые перестановки произошли после того, как сегодня команда из Грозного проиграла «Сочи» со счетом 0:2 и, таким образом, продлила безвыигрышную серию до семи матчей. Сейчас «Ахмат» занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Шалимов ранее возглавлял «Краснодар», а также работал в подмосковных «Химках». Уже 5 октября его команде предстоит выездная игра с «Уфой».