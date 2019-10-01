Алексей Навальный назван в числе номинантов на премию имени Сахарова

Официальная презентация кандидатов на награду «За свободу мысли» состоялась сегодня на совместном заседании комитетов Европарламента в Брюсселе. Российский оппозиционер был выдвинут крупнейшей фракцией, представляющей Европейскую народную партию. На следующей неделе определятся имена трех финалистов премии, а 24 октября будет назван лауреат этого года.

Премия присуждается людям, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.