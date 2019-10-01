Михаил Бабич стал первым замглавы министра экономического развития

Он проработал в ведомстве три месяца. Руководитель Минэкономразвитиям Максим Орешкин написал в инстаграме, что после назначения Бабич «проявил себя с самой лучшей стороны». Как отмечает «Интерфакс», до сих пор должность первого заместителя министра оставалась свободной в течение трех лет.

Бабич ранее был послом России в Белоруссии, однако проработал в республике менее года .По сведениям «Коммерсанта», его уволили после жалоб Минска на то, что представитель Москвы «не понял разницы между федеральным округом и независимым государством».