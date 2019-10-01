Российский МИД выразил недоумение в связи с новыми санкциями США

Как говориться на сайте ведомства, там считают, что лица, занесенные в список, были определены произвольно. Сегодня Минфин США объявил об ограничительных мерах в отношении людей, предположительно виновных во вмешательстве в американские выборы. Под санкции попали Денис Кузьмин и Дмитрий Нестеров, которых связывают с так называемой «фабрикой троллей» бизнесмена Евгения Пригожина. Кроме того, Вашингтон заявил об усилении давления на предпринимателя – в список попали несколько компаний, а также яхта и три частных самолета.

Российский МИД пообещал не оставлять эти шаги без ответа.