В Москве сегодня простятся с Марком Захаровым

Режиссёр, художественный руководитель «Ленкома» умер в субботу на 86-м году жизни.

Церемония прощания с Марком Захаровым начнется сегодня в 10 утра на основной сцене театра «Ленком» и будет продолжаться на протяжении примерно четырех часов. После этого траурная процессия двинется на Новодевичье кладбище, где пройдут похороны режиссера. Как рассказал «Интерфаксу» директор «Ленкома» Марк Варшавер, Захаров будет погребен рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым. Ранее сообщалось, что похороны могут пройти на Троекуровском кладбище, но эта информация не подтвердилась.

Смерть прославленного режиссера наступила в результате продолжительной болезни – у него произошло уже второе за последние полтора месяца воспаление легких. 20 августа Захарова уже госпитализировали с этим же заболеванием. Худрук «Ленкома» находился в реанимации, но в конце месяца врачи его выписали.

В числе самых известных спектаклей Захарова «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Среди его знаменитых фильмов «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо».