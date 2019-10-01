Руководство центра онкологии имени Блохина написало жалобу на врачей, пригрозивших массовым увольнением

Разбираться в ситуации начала комиссия Минздрава. Об этом сообщил директор центра Иван Стилиди, который в понедельник вечером встретился с прессой.

Конфликт разгорелся после приглашения на должность директора Института детской онкологии и гематологии Светланы Варфоломеевой, но как отмечают в руководстве центра, поводом для него стали не реформы, проводимые Варфоломеевой, а то, что она поставила вопрос об изменении сотрудничества центра с благотворительными фондами, учредителями которых являются некоторые врачи. Директор центра Иван Стилиди отметил, что была поставлена под сомнение необходимость в посредничестве этих фондов при привлечении средств на лечение. Да и в том, что сотрудники центра этим занимаются, по его словам, есть некоторые «шероховатости». Да и в целом деньги в необходимом объеме может выделять государство. Это, считает Стилиди, и могло стать толчком к действиям врачей. Директор центра также высказал мнение о том, что «за всем этим стоит некая группа вне онкоцентра, которая пытается умело дирижировать настроениями сотрудников». О ком именно идет речь, Стилиди уточнять отказался. При этом он назвал «кощунственным» тот факт, что медики втянули в конфликт родителей и пациентов. Все обвинения, озвученные сотрудниками в видеозаписи, выложенной на Ютьюбе, руководство центра отрицает — никаких проблем с выплатами и уровнем зарплат нет, жалобы на ужасные условия в палатах не выдерживают критики, а все базовые лекарства есть, что подтвердила проверка прокуратуры. Стилиди видит в действиях врачей «подтасовку, спекуляцию и передергивание».

В видеообращении врачи рассказали, что их зарплаты стали зависеть от лояльности руководству. Медики также сообщили, что в палатах нет вентиляции, стены покрываются плесенью. Прежде сотрудники жаловались, что новое руководство вынуждало их увольняться, шантажируя сокращением ставок. В центре эти обвинения также отвергали.