В Чечне около 100 тысяч человек остались без электричества из-за аварии
Об этом сообщает агентство Интерфакс. Энергетики пообещали устранить последствия в кратчайшие сроки.
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Об этом сообщает агентство Интерфакс. Энергетики пообещали устранить последствия в кратчайшие сроки.
Мосгорсуд заявил о травле судьи, приговорившего актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии В заявлении говорится, что рассмотрение уголовного дела вызвало широкий общественный резонанс и породило множество публикаций, в том числе, с критикой в адрес судебной системы, которая в заявлении названа «недопустимой»...
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