Михаил Бабич после трёх месяцев работы в Минэкономразвития назначен первым заместителем министра

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу премьера Дмитрия Медведева. Там отметили, что глава правительства уже подписал соответствующее распоряжение.

Бабич занимал должность посла России в Белоруссии с августа прошлого года. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что президент республики Александр Лукашенко несколько раз просил российского лидера отправить дипломата в отставку. В июне Бабич получил должность замглавы Минэкономразвития. Руководитель ведомства Максим Орешкин сегодня написал в Инстаграме, что за это время Михаил Бабич проявил себя с лучшей стороны.