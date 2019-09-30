Исследовательская группа Conflict Intelligence Team нашла изображение награды ЧВК Вагнера в сюжете государственного телевидения, где говорилось об отсутствии российских наёмников в Центральноафриканской республике. Сюжет вышел накануне в программе «Вести недели». Старший инструктор базы рассказал, что находящиеся там бойцы не имеют отношения к ЧВК Вагнера. Позднее в репортаже показали памятку «10 заповедей бойца», вероятно, снятую на базе. Как утверждает Conflict Intelligence Team, заповеди напечатаны на фоне изображения награды которую получают «вагнеровцы».