Мосгорсуд заявил о травле судьи Алексея Криворучко, приговорившего Павла Устинова к реальному сроку

В заявлении, размещенном на сайте суда, говорится, что рассмотрение уголовного дела породило множество публикаций, в том числе, с критикой, которая в заявлении названа «недопустимой».

Судья Криворучко отошёл от основных принципов правосудия, после чего критика его действий стала обоснованной. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

Судья Тверского суда Алексей Криворучко в середине сентября приговорил Павла Устинова к 3,5 годам лишения свободы. Он счёл, что молодой человек вывихнул плечо бойцу Росгвардии на акции протеста. Видеозапись, которая, по данным защиты, доказывала невиновность Устинова, судья смотреть не стал. На фоне общественного резонанса Мосгорсуд сегодня заменил реальный срок на один год лишения свободы условно.