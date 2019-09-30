Руководство онкологического центра имени Блохина считает, что ультиматум врачей завязан на нарушении их интересов, связанных с благотворительными фондами. Ранее медики объявили о готовности 26 сотрудников центра уволиться из-за новой администрации и плохих условий труда.

Конфликт разгорелся после приглашения на должность директора института детской онкологии и гематологии Светланы Варфоломеевой, но как отмечают в руководстве центра, поводом для него стали не реформы, проводимые Варфоломеевой, а то, что она поставила вопрос об изменении сотрудничества центра с благотворительными фондами, учредителями которых являются некоторые врачи.

Директор центра Иван Стилиди отметил, что была поставлена под сомнение необходимость в посредничестве этих фондов при привлечении средств на лечение. Да и в том, что сотрудники центра этим занимаются, По его словам, есть некоторые «шероховатости». Да и в целом деньги в необходимом объеме может выделять государство. Это, считает Стилиди, и могло стать толчком к действиям врачей. Директор центра также высказал мнение о том, что «За всем этим стоит некая группа вне онкоцентра, которая пытается умело дерижировать настроениями сотрудников». О ком именно идет речь, Стилиди уточнять отказался. При этом он назвал «кощунственным» тот факт, что медики втянули в конфликт родителей и пациентов. Все обвинения, озвученные сотрудниками в видеозаписи, выложенной на ютьюбе, руководство центра отрицает — никаких проблем с выплатами и уровнем зарплат нет, жалобы на ужасные условия в палатах не выдерживают критики, а все базовые лекарства есть, что подтвердила проверка прокуратуры. Стилиди видит в действиях врачей «Подтасовку, спекуляцию и передергивание».

В настоящий момент в онкологическом центре работает межведомственная Комиссия работает в составе 18 человек.