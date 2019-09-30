Минфин США ввёл новые санкции против России

В чёрный список попали люди и компании, которые, по данным ведомства, связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Новые санкции введены Минфином США за попытку повлиять на среднесрочные американские выборы в 2018 году. Вашингтон внес в черный список Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова — двоих сотрудников Агентства интернет-исследований (известного как фабрика троллей), а также три частных самолета, яхту и управляющие ими подставные компании Евгения Пригожина — инвестора, стоящего за финансированием Агентством интернет-исследований и попыткой подорвать американские демократические процессы. Сам Пригожин и Фабрика троллей давно были внесены в список американских санкций. Минфин опубликовал фотографии принадлежащих Пригожин самолетов и яхты и сообщил, что на одном из самолетов летает семья Пригожина — в 2017-2018 годах частный авиалайнер совершал многочисленные перелеты по Ближнему Востоку, Европе и Африке, включая Судан, ЦАР, Эфиопию, Ливию, Сирию, Армению, Арабские Эмираты, Германию и Россию. Также сообщается, что семья Пригожина отдыхала на яхте Святой Витамин. Все активы попавших под санкции лиц — физических и юридических, блокируются с сегодняшнего дня на территории США, а американским лицам запрещается вести любые дела с санкционированными россиянами и компаниями. Блокируются также любые третьи компании, которыми больше чем на 50 процентов владеют попавшие под санкции лица. Иностранцы рискуют попасть под вторичные санкции в случае взаимодействия с указанными лицами.

Как сообщает агентство «Интерфакс», российский МИД выразил недоумение по поводу новых санкций со стороны США и пообещал не оставлять их без ответа.