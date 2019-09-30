В петербургском округе Литейный в помещении совета депутатов решили заменить портрет Путина на фото академика Сахарова

В петербургском округе Литейный в помещении совета депутатов решили заменить портрет Путина на фотографию академика Сахарова. Об этом сообщает «Радио Свобода». Решение было принято единогласно. В заседании не участвовали представители «Единой России», которые по итогам выборов потеряли большинство в совете — оно теперь у партии «Яблоко». Как говорится в Твиттере «Яблока», вводится запрет на портреты здравствующих политических деятелей, в том числе президента Владимира Путина. Фотография Андрея Сахарова, как уточняется, была выбрана в знак уважения к борьбе за свободу, демократию и права человека.