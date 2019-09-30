Руководство НИИ центра онкологии имени Блохина начало выносить выговоры врачам, пригрозившим увольнением

Руководство Национального исследовательского центра онкологии имени Блохина начало выносить выговоры врачам, пригрозившим увольнением. Об этом сайту «МБХ Медиа» сообщил онколог Георгий Менткевич. Он, в частности, рассказал, что сам получил выговор, а также узнал, что представление к выговору выписано в отношении его коллеги. По словам Менткевича, началась травля сотрудников и давление на родителей пациентов. Директор Национального медицинского исследовательского центра Блохина Иван Стилиди сегодня высказал мнение, что выступления врачей с требованием увольнения директора института Суетланы Варфоломеевой, возможно, связаны с желанием занять ее пост. Стилиди добавил, что в НИИ сейчас работает комиссия Минздрава.

Сегодня в Кремле выразили надежду на то, что Министерство здравоохранения разберется в ситуации.