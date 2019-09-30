Фанат ФК «Зенит» получил год колонии по обвинению в участии в драке с силовиками на стадионе в Петербурге в августе

Фанат футбольного клуба «Зенит» получил год колонии по обвинению в участии в драке с силовиками на стадионе в Петербурге в августе. Об этом сообщает сайт «Медиазона». Согласно этим данным, Денис Первачук признал свою вину. По версии следствия, он ударил по лицу заместителя командира батальона, который требовал прекратить нарушения. Фигурантами уголовных дел из-за этой драки стали еще по меньшей мере три человека.