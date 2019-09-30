ЕСПЧ зарегистрировал 15 жалоб рядовых пользователей мессенджера Телеграм на попытку блокировки

Об этом агентству ТАСС сообщил адвокат Саркис Дарбинян, который представляет интересы заявителей. Он предположил, что эти заявления будут объединены с прежде поданными жалобами. Всего, по словам Дарбиняна, опротестовать решение о блокировке пытаются около 30-ти человек, в том числе журналисты Олег Кашин и Александр Плющев.

Попытки заблокировать Телеграм Роскомнадзор начал предпринимать весной прошлого года из-за претензий со стороны ФСБ. Впрочем, они оказались безуспешными.