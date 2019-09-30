Российский МИД выразил недоумение по поводу новых санкций со стороны США и пообещал не оставлять их без ответа

Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Сегодня Минфин США сообщил, что за вмешательство в американские выборы вводит санкции против трех компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, а также в отношении Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова, которые, по данным ведомства, имеют отношение к «Агентству интернет-исследований, известному как «фабрика троллей». В числе прочего под санкции попали яхта и три самолета Евгения Пригожина.