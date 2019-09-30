Оценкой работы НИИ детской онкологии и гематологии занялась комиссия Минздрава

Об этом сообщил на пресс-конференции директор Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина Иван Стилиди, — передает из НИИ корреспондент «Эха Москвы». Стилиди считает, что выступление врачей с требованием уволить директора института Светлану Варфоломееву, возможно, связаны с желанием занять этот пост.

Сегодня сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии центра имени Блохина пригрозили уволиться. Они записали видеообращение с требованием сменить руководство. Врачи сказали, что их зарплаты стали зависеть от лояльности руководству, и сообщили о плохих условиях содержания пациентов.