Дочь художественного руководителя Ленкома Марка Захарова завершит работу над его последним спектаклем «Капкан»

Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер. Он сказал, что Александре Захаровой осталось немного доработать постановку, и премьера состоится в назначенный срок – 2-го декабря. Также Варшавер сообщил, что Ленком получит имя Марка Захарова, который скончался в минувшую субботу после продолжительной болезни. Что же касается самого Варшавера, его, по данным агентства «Интерфакс», могут назначить новым художественным руководителем Ленкома по предложению профессиональной ассоциации.