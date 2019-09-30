Государственное телевидение рассказало, что в ЦАР нет бойцов ЧВК Вагнера и показало изображение их награды на базе

Государственное телевидение рассказало, что в Центральноафриканской республике нет бойцов ЧВК Вагнера и показало при этом изображение их награды на военной базе в ЦАР. На это обратила внимание исследовательская группа Conflict Intelligence Team. В это же сюжете было продемонстрировано интервью с человеком, которого представили как водителя журналистов, убитых в Центральноафриканской республике летом прошлого года. в кадре он подтверждает версию убийства, распространенную Следственным комитетом России. В данных СК говорилось, что россиян расстреляла группа вооруженных людей негроидной расы после отказа отдать им вещи и видеоаппаратуру.

Трое российских журналистов погибли в ЦАР во время подготовки документального фильма о деятельности сотрудников частной военной компании Вагнера.