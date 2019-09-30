Мосгорсуд заявил о травле судьи, приговорившего к реальному сроку актера Павла Устинова

В заявлении, размещенном на сайте суда, отмечается, что Алексея Криворучко преследуют за выраженное им при отправлении правосудия мнение.

В середине сентября Криворучко приговорил Павла Устинова к 3,5 годам лишения свободы, обвинив актера в том, что тот вывихнул плечо сотруднику Росгвардии на акции протеста. Устинов вину не признал. Сегодня на фоне общественной кампании в поддержку актера приговор Устинову заменили на 1 год лишения свободы условно.