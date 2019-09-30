Бывший заместитель мэра Москвы Юрий Росляк стал главным финансовым директором Роскосмоса
Об этом говорится на сайте госкорпорации. Там отмечается, что Росляк помимо прочего прежде занимал пост аудитора Счетной палаты России.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом говорится на сайте госкорпорации. Там отмечается, что Росляк помимо прочего прежде занимал пост аудитора Счетной палаты России.
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…