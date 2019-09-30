Депутаты заксобрания Иркутской области предложили выписать премии чиновникам за ликвидацию последствий наводнения

Вице-спикер Александр Ведерников сказал, что в бюджете заложено на премии для областных служащих около 340 миллионов рублей, и предложил также подумать о муниципалитетах, у которых нет денег не премирование своих сотрудников, – передает агентство ТАСС.

В начале сентября президент Владимир Путин раскритиковал работу региональных властей Иркутской области по ликвидации последствий наводнения.