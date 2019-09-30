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20:01, 30 сентября 2019

В Зеленограде уволили сотрудника полиции, который не пустил адвоката к задержанному директору ФБК Ивану Жданову

В Зеленограде уволили сотрудника полиции, который не пустил адвоката к задержанному директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову. Об этом сообщает сайт «Медиазона». Адвокат Жданова Владимир Воронин опубликовал в своих социальных сетях ответ, полученный от полиции Зеленограда. В нем говорится, что сотрудник допустил нарушение служебной дисциплины и по этой причине больше не работает в органах внутренних дел.

Жданова доставили в ОВД в Зеленограде 27-го июля. Тогда его задержали перед акцией в поддержку кандидатов в Мосгордуму. Адвоката Воронина не пускали к Жданову и другим задержанным без объяснения причин.



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