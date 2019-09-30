В группе компаний Евгения Пригожина назвали частным делом Минфина США введенные сегодня новые санкции

От других комментариев по этому поводу в пресс-службе группы отказались.

Сегодня американский Минфин объявил о новых санкциях, связанных с вмешательством в американские выборы. В «черный список» попали Денис Кузьмин и Игорь Нестеров, которых связывают с «Агентством интернет-исследований», известным как «фабрика троллей» Пригожина. Под санкции попали яхта и три частных самолета бизнесмена. Кроме того, ограничения наложены на три компании, связанные с Пригожиным.