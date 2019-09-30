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19:30, 30 сентября 2019

Мосгорсуд заявил о травле судьи, приговорившего актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии

В заявлении, размещенном на сайте суда, говорится, что рассмотрение уголовного дела вызвало широкий общественный резонанс и породило множество публикаций, в том числе, с критикой в адрес судебной системы, которая в заявлении названа «недопустимой».

В Мосгорсуде считают, что это свидетельство низкого уровня правовой культуры в России.
Судья Тверского суда Алексей Криворучко в середине сентября приговорил Павла Устинова к реальному сроку, признав виновным в сопротивлении на задержании на акции протеста. По мнению судьи, молодой человек вывихнул плечо бойцу Росгвардии.

Видеозапись, которая, по данным защиты, доказывала невиновность Устинова судья смотреть отказался.
На фоне общественного резонанса, вызванного делом, Мосгорсуд сегодня заменил реальный срок на 1 год лишения свободы условно.



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