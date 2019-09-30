Онкологам центра имени Блохина начали выносить выговоры после их жалоб на условия содержания больных и на зарплаты

Об этом сайту «МБХ Медиа» сообщил врач Георгий Менткевич. Так, выговор уже вынесен в отношении самого Менткевича. В отношении другого сотрудника выписано представление к выговору с формулировкой о неэтичном поведении. По мнению Менткевича, начались травля персонала и психологическое давление на родителей пациентов.

Сегодня сотрудники записали видеообращение с жалобами на новое руководство центра. В администрации НИИ сказали, что всего лишь некоторые сотрудники не сработались назначенной на должность главы центра Светланой Варфоломеевой.