В Кремле рассчитывают, что Минздрав разберется в конфликте, возникшем в онкоцентре имени Блохина

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сегодня врачи-онкологи выпустили видеообращение, где пожаловались на новое руководство. Медики грозят увольнением и говорят, что их зарплаты зависят от лояльности администрации. Кроме того, врачи заявили о плохих условиях содержания больных.

Некоторые сотрудники просто не смогли найти общий язык с новым руководителем Светланой Варфоломеевой, — сказал телеканалу РБК советник директора НИИ имени Блохина Владимир Поляков.

В пресс-службе онкоцентра подчеркнули, что на данный момент в отделе кадров нет ни одного заявления от врачей об уходе.