Спортсмены, которые мешали наблюдателям фиксировать нарушения на прошедших выборах, нанимались кандидатами от власти

Спортсмены, которые в Петербурге мешали наблюдателям фиксировать нарушения на прошедших выборах, нанимались кандидатами от власти, — утверждается в расследовании сайта «Медуза».

Во время выборов, которые прошли в начале этого месяца, с разных участков то и дело поступали тревожные сообщения: молодые люди спортивного телосложения толкались, загораживали наблюдателям обзор, а иногда просто нападали на тех, кто следил за голосованием. Как выяснило издание «Медуза», многие спортсмены помогали фальсификаторам за деньги: присутствие одного крепкого мужчины на участке стоило от трёх до пяти тысяч рублей. По данным журналистов, бойцов набирали из спортивных клубов, аффилированных с партией власти: в их числе, например, клуб «Белые волки», «Школа бокса №1», Федерация рукопашного боя, Школа спортивного мастерства и клуб «Радогор». Некоторые из них основали единороссы, какие-то организации просто получают из городского бюджета деньги. Как пишет издание, спортсменов оформляли как наблюдателей от провластных кандидатов: мужчин попросили давить на общественных контролеров. В переписке спортсменов, которая оказалась в распоряжении «Медузы», даже есть сообщение: «Просто хотелось прессануть кого-нибудь в своё удовольствие. Нам сказали, что менты не тронут». Во время голосования на участках также присутствовало много чеченцев, которые выполняли просьбы председателей избирательных комиссий. Глава чеченской диаспоры в Петербурге Ислам Хизриев объяснил изданию «Фонтанка.ру», что крепко сложенные мужчины присутствовали там по его просьбе – он поручил им помочь родному городу и защитить выборы.

Собеседники «Медузы» отмечают, что силовое сопровождение выборов в Петербурге устраивается не впервые. Подобная ситуация была в 2014-м году.