Американский Минфин ввел санкции против двоих россиян и компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным

В США ограничения обосновывают вмешательством в промежуточные выборы в стране в 2018 году.

Под американские санкции попали Денис Кузьмин и Игорь Нестеров, связанные с «Агентством интернет-исследований» — его называют «фабрикой троллей» Евгения Пригожина, которого в свою очередь считают «поваром» президента России Владимира Путина. Как поясняется в сообщении Минфина, новые фигуранты «черного списка» пытались повлиять на промежуточные выборы в США в прошлом году. Под санкциями на этот раз оказались не только люди, но и три самолета и яхты, которыми, как предполагается, владеет Пригожин. Под ограничения попали и три зарегистрированные на Сейшельских островах компании, которые этой собственностью управляют. Глава госдепа Майк Помпео прокомментировал введение санкций, отметив, что «Администрация США будет продолжать работать над тем, чтобы Пригожин и подобные ему люди не смогли укрыться от давления и комфортно жить, до тех пор, пока будут заниматься дестабилизирующей деятельностью, угрожающей интересам США, их союзников и партнеров».

Вашингтон обвиняет Москву в попытках вмешательства в избирательный процесс в США – в частности в президентские выборы 2016 года и промежуточные выборы прошлого года. Москва это категорически отрицает.