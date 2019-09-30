Новым художественным руководителем Ленкома может стать директор театра Марк Варшавер

Об этом агентству «Интерфакс» сказал генеральный директор ассоциации под названием «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман. По его словам, коллектив театра и представители ассоциации и провели консультации и предложили кандидатуру Варшавера департаменту культуры и правительству Москвы.

Художественный руководитель Ленкома Марк Захаров скончался в субботу после продолжительной болезни. Этим вечером директор театра Марк Варшавер сообщил, что Ленком получит имя Марка Захарова.