Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Совета безопасности и обороны Александра Данилюка, который проработал на своем посту 4 месяца. Три дня назад было объявлено, что Данилюк подал в отставку. Источники издания «Новое время» говорили, что причиной могли стать его разногласия с окружением Зеленского. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сегодня объявило о недостоверных сведениях в декларациях Данилюка.