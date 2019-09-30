Яхта и самолеты Евгения Пригожина попали под новые санкции США. Об этом говорится в сообщении американского Минфина

Там отмечается, что санкции введены из-за вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов в 2016-м году. В «черный список» попали россияне Денис Кузьмин и Игорь Нестеров, которых связывают с «Агентством интернет-исследований» бизнесмена Евгения Пригожина, известным как «фабрика троллей». Под санкции попали также три связанных с Пригожиным компании. Две из них зарегистрированы на Сейшельских островах, еще одна – в Чехии. Яхта и три самолета, попавшие под санкции, оформлены на эти компании. В Минфине считают, что этот транспорт принадлежит Пригожину.

Тем временем глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что администрация Соединенных Штатов будет продолжать работать над тем, чтобы Пригожин и подобные ему люди не могли жить комфортно до тех пор, пока занимаются дестабилизирующей деятельностью, — передает агентство «Интерфакс».