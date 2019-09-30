В России планируют разработать многоразовый космический грузовик «Арго»

Создатели обещают, что по техническим характеристикам он сможет конкурировать с «Дрэганом» Илона Маска.

Созданием корабля займется российская частная компания «Международные транспортные космические системы», организованная выходцами из S7 Space. Работы будут вестись в тесной кооперации с «Роскосмосом», «Росатомом» и «Ростехом», рассказали РИА Новости в самой компании. Информация о намерении подписать соглашение о сотрудничестве содержится также в протоколе августовского совещания в «Роскосмосе», сообщает РБК. По его данным, финансирование проекта осуществляется за счет частных вложений и кредитов. Точная сумма инвестиций не называется. Главным конструктором назначен Николай Брюханов — ранее разрабатывавший корабль «Федерация», переименованный недавно в «Орла».

Проектируемый корабль получил название в честь судна, на котором по древнегреческой мифологии аргонавты плавали на поиски Золотого руна. Многоразовый возвращаемый аппарат будет выводиться на орбиту с помощью ракеты-носителя. Он сможет доставлять на МКС до 2 тонн груза и до 1 тонны возвращать обратно. Спуск будет происходить по баллистической схеме с торможением посадочным двигателем. Корпус будут собирать из композитных материалов, для чего планируется построить сборочно-производственный комплекс. В качестве возможных площадок рассматриваются территории в Казахстане, Воронеже и Подмосковье. Ресурс корабля рассчитан на 20 циклов. Стоимость одного составит около 11,5 миллионов долларов. Для примера, согласно данным госзакупок, изготовление «Прогресса МС», способного отвезти более 2,5 тонн грузов на МКС обходится предприятию Роскосмоса ракетно-космической корпорации «Энергия» почти в три раза дороже — в 29,5 миллионов долларов. При этом, возвращать грузы он не умеет, полностью сгорая в атмосфере при сходе с орбиты. Других транспортных грузовых кораблей у России нет и не разрабатывается.

Летные испытания «Арго» планируется начать уже в 2023 году, а с 2026-го должны начаться регулярные запуски к МКС с использованием разрабатываемой Роскосмосом новой ракеты «Союз-5».