На проходящее в Катаре Чемпионате Мира по легкой атлетике сегодня будет разыграно 6 комплектов наград

Накануне у россиян случилась первая победа. В секторе для прыжков с шестом Анжелика Сидорова покорила планку на высоте 4,95, установив личный рекорд. И опередив всех соперниц. Добавил эмоций и тот факт, что победная высота была взята Анжеликой по всем законам жанра — с последней попытки. Со времен легендарной Елены Исинбаевой Сидорова стала первой россиянкой, побеждавшей на ЧМ в этом виде программы.

Впрочем, пока в Дохе больше обсуждают не спортивные результаты, а излишне слабую организацию турнира. И в первую очередь – отсутствие болельщиков на трибунах. Мужской финал на стометровке не собрал и четверти стадиона. На прочих стартах народу еще меньше.

Понедельник едва ли изменит эту ситуацию в лучшую сторону. А ведь в программе сегодня –один из важнейших для нас финалов. В секторе для прыжков в высоту Мария Ласицкене постарается войти в историю. Для этого российской спортсменке нужно победить и стать трехкратной Чемпионкой мира. Чего ранее в этой дисциплине не удавалось сделать никому.

Соревнования по прыжкам в высоту у женщин начнутся в 20.30. Трансляция на МАТЧ ТВ.