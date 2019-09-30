В Париже прошла церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком

Он скончался в минувший четверг в возрасте 86 лет. В стране сегодня объявлен национальный траур.

Прощание с Жаком Шираком началось утром с закрытой церемонии в Кафедральном соборе Дома инвалидов, на которой присутствовало около 200 человек, в том числе супруга экс-президента Франции Бернадетт Ширак. Как отмечает газета Le Figaro, она по состоянию здоровья не поехала на официальную церемонию в церкви Сен-Сюльпис, где прошло богослужение.

На нем присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон, его предшественники, а также около 80 мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин. Среди них не было бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера. Как пишут СМИ, он просил о приглашении на церемонию, но ему отказали якобы из-за ограниченного количества мест, однако агентство ДПА со ссылкой на источники в Елисейском дворце пишет, что Шредера ждали в Париже, и даже зарезервировали для него место в церкви, ему стоило лишь известить о своем желании присутствовать.

Между тем, в полдень по местному времени в память о Шираке впервые после пожара зазвонил колокол Собора Парижской Богоматери. Когда гроб с телом бывшего президента, накрытый французским флагом, вынесли из церкви Сен-Сюльпис, жители страны, собравшиеся у храма, встретили его аплодисментами.

Гражданская панихида началась еще накануне в Доме инвалидов в Париже. Проститься с политиком пришли несколько тысяч человек — очередь растянулась на километр. Дочь Ширака Клод заявила, что была очень этим тронута.

Похоронили Жака Ширака на кладбище Монпарнас, рядом с его старшей дочерью Лоранс, скончавшейся в 2016 году. В церемонии приняли участие только родственники и близкие бывшего президента.

Жак Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год. На протяжении 18 лет был мэром Парижа.